Britse waakhond onderzoekt overname Activision Blizzard door Microsoft

De Britse concurrentiewaakhond Competition and Markets Authority (CMA) heeft een diepgaand onderzoek geopend naar de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De CMA is bang dat de overname schadelijk is voor de gamingmarkt.

Door onze techredactie

De CMA heeft een onderzoeksteam samengesteld om de overname onder een vergrootglas te leggen, meldt de toezichthouder op zijn website. De waakhond is bang dat Microsoft te machtig wordt door de overname. Dat kan schadelijk zijn voor andere bedrijven in de gamingindustrie.

Microsoft, eigenaar van spelcomputerbedrijf Xbox, leidt samen met concurrenten Sony en Nintendo al twintig jaar de spelcomputermarkt. Door deze drie-eenheid is er nu al weinig ruimte voor andere makers van spelcomputers, zegt de toezichthouder. De overname maakt de positie van Microsoft nog dominanter.

De Britse toezichthouder opende in juli een vooronderzoek naar de overname. Op basis daarvan hadden Activision Blizzard en Microsoft tot 8 september de tijd om toezeggingen te doen om de zorgen van de CMA weg te nemen.

Dat de CMA heeft besloten een diepgaand onderzoek te starten, maakt duidelijk dat de bedrijven die zorgen niet hebben weggenomen. Wanneer blijkt dat Microsoft door de overname te machtig wordt, kan de toezichthouder de overname blokkeren. De CMA kan de overname ook onder strikte voorwaarden goedkeuren.

Sony is bang dat PlayStation wordt achtergesteld

Sony is een van de partijen die erg bezorgd over de overname is. Activision Blizzard maakt games zoals Call of Duty die ook speelbaar zijn op de PlayStation. Dat is de gameconsole van Sony. Het bedrijf is bang dat Microsoft zijn eigen Xbox-gameconsole gaat voortrekken bij het uitbrengen van nieuwe games.

Activision Blizzard zei begin deze maand nog steeds te verwachten dat de overname rondkomt voor het einde van Microsofts boekjaar, dat in juni 2023 eindigt. Het is niet duidelijk of het onderzoek van de CMA die planning vertraagt.

Microsoft kondigde begin dit jaar aan Activision Blizzard voor omgerekend ruim 60 miljard euro over te nemen. De deal moet ook nog goedgekeurd worden in de Verenigde Staten, de Europese Unie en China.

