Musk probeert onder Twitter-deal uit te komen met verklaring klokkenluider

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Miljardair Elon Musk probeert met een nieuw argument onder de overname van Twitter uit te komen. Hij voegde donderdag de verklaring van een klokkenluider over tekortkomingen in de beveiliging van Twitter toe aan zijn eerder ingediende rechtbankdocumenten.

De klokkenluider, Peiter Zatko, legde dinsdag een verklaring af in de Amerikaanse Senaat over de beveiligingstekortkomingen en andere privacykwesties van het platform. Deze verklaring is donderdag door het juridische team van Musk toegevoegd aan de rechtbankdocumenten.