Snapchat maakt sprong naar het computerscherm

Snapchat is voortaan ook te gebruiken op computers. De webversie van Snapchat, die in juli werd uitgebracht voor betalende gebruikers, is nu voor alle gebruikers beschikbaar.

Door onze techredactie

Dankzij Snapchat for Web kan het sociale medium nu ook in een internetbrowser worden gebruikt. Ook WhatsApp biedt een webversie van zijn berichtendienst.

Via de webversie kunnen Snapchat-gebruikers chatten en videobellen met hun contacten. Snapchat for Web staat in contact met de smartphoneapp. Daardoor zijn gesprekken die via de webversie worden gevoerd ook zichtbaar in de app.

Gebruikers van Snapchat+ kunnen al sinds juli gebruikmaken van de webversie. De betaalde versie van Snapchat is sinds vorige maand ook voor Nederlandse gebruikers beschikbaar. Door gebruikers te laten betalen, wil het medium minder afhankelijk worden van de verkoop van advertenties.

Betalende gebruikers krijgen onder meer eerder toegang tot nieuwe mogelijkheden en een speciale Snapchat+-badge.

