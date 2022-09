Oplichters stelen koopzegels van Albert Heijn-klanten via sociale media

Delen via E-mail

Een nieuwe vorm van oplichting is opgedoken op sociale media. Oplichters delen een barcode van een Albert Heijn-bonuskaart die veel extra voordeel zou opleveren. In werkelijkheid worden met de barcode koopzegels van nietsvermoedende Albert Heijn-klanten gestolen.

Aan de bonuskaart van de oplichter is het spaarprogramma van Albert Heijn gekoppeld. Zodra de barcode bij de kassa van Albert Heijn wordt gescand, brengt de kassa de koopzegels in rekening. Ze worden toegevoegd aan het bonuskaartaccount van de oplichter. Daarmee verdient de oplichter geld.

"Het gaat om een vrij nieuwe manier om mensen geld afhandig te maken", laat een woordvoerder van Fraudehelpdesk aan NU.nl weten. Volgens haar ontvangt Fraudehelpdesk sinds afgelopen zomer meldingen over deze koopzegelfraude.

Albert Heijn heeft begin vorig jaar de papieren koopzegels afgeschaft . Sindsdien kunnen koopzegels digitaal gespaard worden in de app van Albert Heijn. Daarvoor scannen klanten hun bonuskaart bij de kassa van de supermarktketen.

AH-klanten kunnen voor elke euro die zij aan boodschappen besteden een koopzegel van 10 cent kopen. Een volle spaarkaart van 490 zegels (49 euro) is bij inlevering 52 euro waard. Daarmee levert het spaarpotje een rente van 6 procent op. De supermarktketen zet de koopzegels op het Albert Heijn-account dat aan de gescande bonuskaart gekoppeld is.

Over de oplichting zegt een woordvoerder van Albert Heijn dat het heel vervelend is dat dit gebeurt. De woordvoerder onderstreept dat dit niet de bedoeling is: "Wij adviseren onze klanten altijd hun eigen bonuskaart te gebruiken."