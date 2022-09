TikTok legt BeReal op het kopieerapparaat en introduceert Now

TikTok heeft TikTok Now aangekondigd. Daarmee worden gebruikers van de app op onverwachte tijdstippen gevraagd een foto of video te maken en te delen. Daarmee opent TikTok de aanval op socialemedia-app BeReal.

Door onze techredactie

Met TikTok Now krijgen gebruikers dagelijks een verzoek om een video van tien seconden of een statische foto te maken. Die moet zo snel mogelijk op TikTok gedeeld worden. Daarmee wil TikTok zijn gebruikers uitdagen om updates te plaatsen die niet in scène zijn gezet.

TikTok Now lijkt sprekend op de socialmedia-app BeReal. Die app vraagt gebruikers eens per dag op hetzelfde moment als vrienden een foto te nemen en die te plaatsen. BeReal zou in tegenstelling tot andere socialemedia-apps voor minder gepolijste foto's zorgen.

BeReal is in korte tijd zeer populair geworden. In augustus werd de app door 15 procent van alle Nederlandse jongeren gebruikt.

TikTok is niet het eerste socialemedianetwerk dat BeReal kopieert. Instagram doet interne tests met een vergelijkbare functie.

