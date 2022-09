Tesla opnieuw aangeklaagd om misleidende reclame over zelfrijdende functies

Een Tesla-bezitter uit de Verenigde Staten heeft een collectieve rechtszaak tegen de autofabrikant gestart. De man beschuldigt het bedrijf ervan de zelfrijdende functies van de wagens veel mooier voor te doen dan ze zijn.

In de aanklacht wordt Tesla ervan beschuldigd reclames te maken die suggereren dat de auto's zelfstandiger kunnen rijden dan in werkelijkheid mogelijk is. "Tesla heeft nog niets geproduceerd dat zelfs maar in de buurt van een volledig zelfrijdende auto komt", zegt Tesla-bezitter Briggs Matsko.