Apps van de week: Via de radar een date in de buurt vinden en games van Netflix

Een nieuwe datingapp introduceert een flirtrader voor mogelijke matches in de buurt en een nieuwe game van Netflix laat zich bijzonder fijn besturen. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Lucky Luna

Met een Netflix-abonnement kun je nu de nieuwe game Lucky Luna spelen. Deze game komt van het team dat eerder snowboardgame Alto's Odyssey maakte.

Je bestuurt de jonge Luna, die op een mysterieus eiland terechtkomt vol oude tempels om te ontdekken.

Wat vooral opvalt is de besturing. Je gebruikt geen knoppen, maar beweegt Luna door te swipen op het scherm. Dat voelt direct logisch, want we doen niet anders op onze smartphones. Er is zelfs geen springknop aanwezig, dus je moet altijd afdalen en ondertussen vallen zien te ontwijken.

De game voegt constant nieuwe elementen toe om de boel interessant te houden: van nieuwe gevaren tot compleet nieuwe manieren om te bewegen. Door de eenvoudige besturing en het aandoenlijke uiterlijk verwacht je misschien dat dit een simpele game is, maar dat is Lucky Luna allesbehalve. Je krijgt een flinke uitdaging voorgeschoteld.

Download Lucky Luna voor iOS of Android (gratis met een Netflix-abonnement)

Dragzter

Er is een nieuwe datingapp uit Nederland te downloaden. Dragzter zoekt een mogelijke match in je directe omgeving. Daarvoor heeft de app een 'flirtradar' die laat zien hoe ver weg je potentiële matches op dit moment zijn.

De makers van de app willen ervoor zorgen dat gebruikers geen nepprofielen tegenkomen. Onder andere Tinder krijgt daar veel kritiek over. Daarom moeten alle gebruikers betalen om contact te leggen met een ander. Daarnaast moet iedereen een kenteken invoeren van een Nederlandse auto, motor of scooter.

Bijzonder is dat in de app ook op deze kentekens te zoeken is. Dus zie je iemand een auto instappen die je wel interessant vindt? Dan kun je proberen of die persoon een profiel in de app heeft.

Dragzter is alleen in de App Store voor iOS te vinden, maar Android-gebruikers kunnen aan de slag met de webapp via deze link.

Foto: Dragzter

Download Dragzter voor iOS (gratis).

112NL

Begin dit jaar werd de app 112NL uitgebracht, voor mensen die hulpdiensten nodig hebben maar niet kunnen praten. In de app is het mogelijk om te chatten en je tekst kan direct worden vertaald als je geen Nederlands spreekt.

Nieuw in de app is dat je nu ook kunt aangeven dat je helemaal niet kunt communiceren. De app kan dan je locatie doorgeven aan de hulpdiensten.

Een andere kleine toevoeging is dat het nu makkelijker is om te zoeken naar een taal om de vertaalfunctie te gebruiken. Niet onbelangrijk in situaties waarbij snelle respons van levensbelang is.

Download 112NL voor Android of iOS (gratis).

