Lifehack: Zo bespaar je benzine met Google Maps

De snelste route kunnen navigatieapps uitstekend voor je uitrekenen, maar met welke route ben je het goedkoopst uit? Met deze functie van Google Maps verbruik je zo min mogelijk benzine.

Het leven wordt steeds duurder, dus voor veel mensen komt elke bezuiniging als geroepen. Google Maps heeft afgelopen week een update uitgerold waarmee je voortaan de zuinigste route kunt kiezen. De snelste route is lang niet altijd de weg waarmee je ook het minste benzine verbruikt. Ook de kortste route hoeft niet de zuinigste te zijn. Je legt dan wel minder kilometers af, maar door drukte of een grote hoeveelheid stoplichten en rotondes ben je met al dat remmen en optrekken misschien toch duurder uit. Google houdt met allerlei zaken rekening om je gemiddelde brandstofverbruik te berekenen. Zo ben je zuiniger op wegen met weinig heuvels. In het platte Nederland hoef je daar misschien minder rekening mee te houden, maar op vakantie kan het je wat liters brandstof schelen.

Open de app van Google Maps op je telefoon en plan een route, zoals je dat normaal ook zou doen. Als je de nieuwe update hebt geïnstalleerd, dan zie je de eerste keer waarschijnlijk automatisch een route met het icoontje van een groen blaadje ernaast. Dat betekent dat de zuinigste route is geselecteerd. Wil je die voortaan standaard krijgen, tik in Maps dan op het icoontje van je profiel rechtsboven in het scherm. Kies voor 'Instellingen' en scrol omlaag tot je 'Navigatie-instellingen' ziet. Iets naar beneden zie je onder het kopje 'Routeopties' een schuifknop bij 'Voorkeur voor brandstofzuinige routes'.

Dit cijfer is een schatting, waarbij Google gebruikmaakt van allerlei data. Zo werkt het bedrijf samen met een Amerikaanse instelling en het Europees Milieuagentschap, en kijkt het naar de eigen rijtrends. Uiteindelijk geeft je eigen rijgedrag en het type auto natuurlijk de doorslag of je zuinig rijdt of niet, maar met gemiddeld zuinigere routes valt er altijd wat te besparen.



Je kunt de berekening daarnaast nauwkeuriger maken door het type motor van je auto op te geven. Tik op het icoon van het groene blaadje, bovenin kun je nu kiezen voor 'Motortype wijzigen'. Daar selecteer je bijvoorbeeld 'Benzine' of 'Diesel'.



Dat kan behoorlijk schelen, want dieselmotoren zijn bijvoorbeeld op hoge snelheden efficiënter. Heb je een hybride of elektrisch voertuig, dan is het juist weer minder erg als je vaker moet optrekken.