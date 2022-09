Californië beschuldigt Amazon van oneerlijke concurrentie

Delen via E-mail

De Amerikaanse staat Californië heeft woensdag Amazon aangeklaagd. Volgens de openbaar aanklager zorgen de contracten die de techreus sluit met externe verkopers en groothandelaren voor hogere prijzen.

In de praktijk vermindert dat niet alleen het vermogen van andere bedrijven om te concurreren, het zorgt ook voor een verdere dominantie van Amazon op de markt voor webwinkels, zo valt in de klacht te lezen.

Een woordvoerder van Amazon ontkent dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke concurrentie. "Verkopers bepalen hun eigen prijzen voor de producten die ze in onze winkel aanbieden", aldus het bedrijf in een verklaring.

Amazon is de grootse onlinewinkel in de Verenigde Staten met meer dan 160 miljoen Prime-leden in het hele land. Daarvan komen er ongeveer 25 miljoen alleen al uit Californië.