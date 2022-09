Zuid-Korea legt Google en Meta miljoenenboetes op vanwege privacyschending

Delen via E-mail

Zuid-Korea heeft Google-moederbedrijf Alphabet en Facebook-moederbedrijf Meta woensdag voor tientallen miljoenen euro's aan boetes opgelegd. De bedrijven zouden de privacywetten van het land hebben geschonden.

Volgens de PIPC hebben beide bedrijven gebruikers van hun diensten niet duidelijk geïnformeerd over hoe ze hun gegevens verzamelen en analyseren. De platforms bekijken waar hun gebruikers in geïnteresseerd zijn, om zo gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden.

Een woordvoerder van Alphabet laat in een reactie tegenover persbureau Reuters weten het niet eens te zijn met de bevindingen van de PIPC. "We zullen de volledige schriftelijke beslissing beoordelen zodra deze met ons is gedeeld."