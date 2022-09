Einde oefening voor CoronaMelder-app, maar is dat wel zo handig?

Experts zetten vraagtekens bij de beslissing van zorgminister Ernst Kuipers om een tijdelijke wet die het gebruik van de CoronaMelder-app mogelijk maakt niet meer te verlengen. Er is nog te weinig duidelijkheid over een mogelijke nieuwe coronagolf in de herfst, zeggen ze tegen NU.nl.

Door Elisa Heisen

De CoronaMelder, die ons waarschuwde als we in de buurt waren geweest van een besmette persoon, werkt al sinds april niet meer. Maar de wet waarmee de app weer kan worden geactiveerd - de Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19 - loopt nog tot 10 oktober.

Kuipers maakte dinsdag bekend de wet niet meer te willen verlengen. Het aantal coronabesmettingen is volgens hem nu relatief klein en er worden nog maar weinig mensen met corona opgenomen in ziekenhuizen en op de ic's.

Epidemioloog Carl Moons aan het UMC Utrecht twijfelt of het niet verlengen van de tijdelijke wet de juiste beslissing is. Hij was eerder lid van een commissie die het ministerie over corona-apps adviseerde, maar die werd enkele maanden geleden opgeheven.

'Mooi als ze nog even hadden gewacht'

"Als epidemioloog zeg ik: het kan natuurlijk dat er dit najaar toch weer een nieuwe coronavirusvariant opduikt", zegt Moons. "Er is nu nog veel onduidelijkheid over nieuwe varianten en mogelijke nieuwe coronagolven. Het zou nu wellicht efficiënter zijn om de tijdelijke wet te verlengen tot aan de winter."

De CoronaMelder werd vorig jaar door steeds minder mensen gebruikt. Het aantal actieve gebruikers daalde na de opheffing van verschillende coronamaatregelen met een half miljoen. Maar begin dit jaar bleef het aantal gebruikers juist redelijk stabiel. In de maanden januari tot en met maart had de app ongeveer 2,4 miljoen actieve gebruikers.

Volgens Moons is de CoronaMelder wel degelijk een goede manier om snel aan het licht te brengen of mensen elkaar besmet hebben. "Juist in de beginfase, dus bij een nieuwe coronagolf, is de CoronaMelder heel zinvol. Mits uiteraard voldoende mensen de app gebruiken. Bovendien ondersteunt de app het werk van de GGD, bijvoorbeeld op het gebied van bron- en contactonderzoek."

België houdt app wel in de lucht

Opvallend is dat België ernaar neigt zijn waarschuwingsapp nog wel in de lucht te houden. De corona-adviseurs van de Belgische regering raadden onlangs aan de app nog niet op te geven, omdat die in de herfst zomaar weer nodig kan zijn. In de lucht houden is ook goedkoper dan herstarten, luidde het advies.

In Nederland is het kostenplaatje minder van belang, zegt Joost Poort van de Universiteit van Amsterdam. Hij deed vorig jaar onderzoek naar de kosten en baten van de CoronaMelder. Volgens hem bestaan de totale kosten van de app uit grofweg drie dingen: ontwikkeling, communicatie en onderhoud.

België heeft zijn waarschuwingsapp al die tijd online gehouden, maar in Nederland is de CoronaMelder sinds enkele maanden uit de lucht. "Daar bespaart het ministerie ongetwijfeld kosten mee. Dus voor het kostenplaatje maakt het niet zoveel uit of de wet wel of niet wordt ingetrokken."

Niet makkelijk meer te heractiveren

Toch verbaast Poort zich over het besluit van minister Kuipers om de wet niet te verlengen. Niet alleen vanwege de onduidelijkheid over een mogelijk nieuwe coronagolf, maar ook omdat het lastig is om de CoronaMelder weer online te krijgen als de app toch weer nodig blijkt. "Ze hebben nu zo'n beetje alle schepen achter zich verbrand."

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat het herinvoeren van de wet niet op korte termijn kan gebeuren. Er moet dan opnieuw een wetsvoorstel worden ingediend, dat vervolgens op de gebruikelijke manier moet worden beoordeeld: via de ministerraad, Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer.

