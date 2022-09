Politie pakt drie mannen op in Groningen vanwege bankhelpdeskfraude

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De verdachten probeerden slachtoffers er via een telefonische babbeltruc toe over te halen het programma Anydesk te installeren. Op deze manier hebben ze vermoedelijk geprobeerd tientallen mensen op te lichten.

Anydesk is een programma waarmee je de inhoud van je beeldscherm kan delen met iemand anders. Deze persoon kan dan dus zien wat je doet. Ook kun je via Anydesk iemand anders je computer laten besturen.

Volgens de politie gaat het om twee mannen en een jongen en zijn ze aangehouden in een woning in Groningen. Daar werden gegevensdragers, geld en waardevolle goederen aangetroffen. Eén verdachte zit momenteel nog vast, de andere twee zijn vrijgelaten. Ze zijn nog wel onderdeel van het onderzoek.

De zaak werd in mei aan het rollen gebracht toen een persoon in Biddinghuizen aangifte deed. Volgens de politie bleek er vervolgens een verband te zijn met andere zaken, waarbij sprake was van een soortgelijke werkwijze en dezelfde verdachten.