Duo veroordeeld tot celstraf voor fraude met valse coronavaccinaties

De rechtbank in Dordrecht heeft woensdag twee mannen veroordeeld voor het handelen in valse coronavaccinatiebewijzen. Ze kregen beiden een celstraf van twaalf maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur opgelegd.

Tegen de 28-jarige verdachten Hasan Y. en Shpend R. was eerder door het Openbaar Ministerie twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist . Doordat ze beiden na hun arrestatie al in voorarrest zaten, hoeven de mannen uit de regio Rotterdam niet meer terug naar de gevangenis.

R. kon door de burgerservicenummers in te voeren in dossiers van de klanten aanvinken dat zij waren gevaccineerd op een van de plekken waar hij werkte, zonder dat er daadwerkelijk een prik was gezet. Met deze valse registratie konden de afnemers in de CoronaCheck-app zelf een officieel vaccinatiebewijs ophalen.