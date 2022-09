We hebben de iPhone 14 en 14 Pro getest: vijf dingen die opvielen

De afgelopen dagen hebben we als een van de eersten de nieuwe iPhone 14 en 14 Pro van Apple kunnen testen. We zetten vijf opvallende dingen op een rij.

De 14 Pro heeft een scherm dat altijd aan staat, waardoor je bijvoorbeeld de tijd of notificaties ziet zonder dat je op de ontgrendelknop hoeft te drukken. Daarnaast is de inkeping bovenaan het scherm iets naar beneden gehaald en toont Apple hiernaast nu informatie uit apps.

De verschillen tussen de iPhone 13 en 14 zijn klein, al helemaal als je naar het ontwerp kijkt. Je moet het van een paar specifieke upgrades hebben. De nieuwe telefoon kan bijvoorbeeld 112 bellen als je een auto-ongeluk hebt gehad. Ook heeft hij iets betere camera's. Verder kun je een SOS-bericht via een satelliet sturen als je in de bergen verdwaald bent.

Dit zorgt ervoor dat de inkeping zo goed als onzichtbaar voelt. Al vrij snel zagen we het niet meer als een hap uit het scherm, maar als onderdeel van de iPhone-software. Een truc, want er mist uiteraard nog steeds een stuk van je scherm. Maar het maakt de 'notch' veel minder storend en zelfs nuttig.

Omdat informatie uit apps nu rond de selfiecamera wordt gebundeld, is het besturingssysteem van de iPhone veel overzichtelijker geworden. We hoefden bijvoorbeeld niet naar het Bedieningspaneel te gaan om muziek te bedienen, om vervolgens naar de Klok-app te springen voor een timer. Al die lopende processen zie je nu op één plek.

De extra informatie rond de camera-notch voelde eerst als een gimmick, maar na een paar dagen testen willen we niet meer zonder. Het zorgt ervoor dat je minder snel verdwaalt op een iPhone. Er is nu één logische plek voor alles.

Je zou denken dat zo'n always on-scherm meer stroom verbruikt, maar in de praktijk merkten we daar weinig van. De iPhone houdt het nog steeds een gewone dag vol op een volle accu. Dat komt ook deels door hoe je hem gebruikt. Omdat we de tijd, notificaties en timers zagen op het gedimde scherm, hoefden we hem niet te activeren om het scherm op volle helderheid te bekijken.