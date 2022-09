Google kreeg terecht miljardenboete voor machtsmisbruik met zoekmachine

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Google heeft terecht een miljardenboete van de Europese Commissie gekregen. Een Europese rechter oordeelde woensdag dat het bedrijf zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik met zijn zoekmachine. De boete wordt wel iets verlaagd, van 4,34 miljard naar 4,125 miljard euro.

De Europese Commissie beboette Google in 2018, omdat het bedrijf zijn machtspositie met het mobiele besturingssysteem Android had misbruikt. Telefoonmakers die Android wilden gebruiken, werden verplicht de zoekmachine van het bedrijf vooraf op de telefoons te installeren.

Het Gerecht van de EU schaart zich grotendeels achter het besluit van de Europese Commissie, maar volgt die niet helemaal. Een iets lagere boete past beter bij de ernst en de duur van de overtreding, oordeelt het Luxemburgse hof. Google en de Commissie kunnen nog in beroep.

Een woordvoerder van Google laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn in de beslissing van de rechter. "Android heeft voor iedereen meer keuze gecreëerd, niet minder. Het ondersteunt duizenden succesvolle bedrijven in Europa en de rest van de wereld."