Voetbalgame FIFA 23 diskwalificeert valsspelers met nieuwe beveiliging

EA Games, de ontwikkelaar van computerspellen, gaat valsspelen nog moeilijker maken, zo meldt het bedrijf in een blog . In de voetbalgame FIFA 23 is een beveiliging ingebouwd die in de kern van het computerbesturingssysteem controleert of er valsgespeeld wordt.

Door onze techredactie

Valsspelen wordt in de gamewereld 'cheaten' genoemd. Soms is het mogelijk om vals te spelen door bepaalde codes in te voeren. Vaak zitten zulke mogelijkheden in een spel, zodat de ontwikkelaar van de game het spel snel kan testen.

Maar sommige cheaters gaan een stapje verder. Zij passen de programmeercode van een spel aan om op die manier voordeel te hebben. Dat is vooral bij het gamen tegen een andere tegenstander erg oneerlijk.

De manieren om vals te spelen in games worden steeds geavanceerder. Er zijn zelfs al gamers die de kern van een besturingssysteem als Windows aanpassen om te kunnen cheaten. EA Games heeft FIFA 23 daarom voorzien van een beveiliging die zelfs in de kern van het besturingssysteem controleert of er valsgespeeld wordt.

EA Games past de beveiliging in FIFA 23 voor het eerst toe. Gameontwikkelaar Activision Blizzard doet dit al langer in bijvoorbeeld het spel Call of Duty.

Een beveiliging tegen cheaten in de kern van het besturingssysteem is omstreden. Daardoor kan namelijk een beveiligingslek ontstaan dat effect heeft op de hele computer. Gameontwikkelaars moeten hier dus zeer zorgvuldig mee omgaan.

De beveiliging tegen valsspelen is volgens EA Games alleen actief als het spel wordt gespeeld. Zodra de game wordt afgesloten, wordt de beveiliging in de kern van het besturingssysteem ook afgesloten. De gameontwikkelaar stelt dat de beveiliging alleen voor het spel wordt gebruikt. De beveiliging verzamelt geen data op de computer.

