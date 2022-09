Vijf miljoen mensen volgen vlucht met overleden Britse koningin Elizabeth

Delen via E-mail

Vijf miljoen mensen hebben dinsdag via de website en het YouTube-kanaal van Flightradar24 de vlucht gevolgd waarmee de overleden Britse koningin Elizabeth naar Londen werd gebracht. De interesse was zo groot, dat de website de toestroom van bezoekers niet aankon.

Een recordaantal mensen volgde de vlucht via de website van Flightradar24. Via de web- en mobiele app van die site keken 4,79 miljoen mensen. Nog eens 296.000 kijkers volgden de vlucht via een YouTube-livestream.