Aandeelhouders Twitter akkoord met overname door Elon Musk

De aandeelhouders van Twitter hebben gestemd voor overname van het socialemediabedrijf door Tesla-topman Elon Musk. Het is wel de vraag of de overname nog doorgaat. Musk wil die afblazen, omdat Twitter niet eerlijk zou zijn geweest over het aantal nepaccounts op het platform.

Door onze techredactie

De stemming van de aandeelhouders duurde slechts enkele minuten. De meeste stemmen werden online uitgebracht. Ook konden in de weken voorafgaand aan de vergadering al stemmen worden uitgebracht.

Het bod van Musk werd in april bekendgemaakt en bedraagt 54,20 dollar (54,23 euro) per aandeel. De koers van Twitter beweegt nu rond de 42 dollar per aandeel. Daarmee is het overnamebod extra interessant voor aandeelhouders.

In juli wilde de multimiljardair onder de overname uit komen. Twitter zou te weinig echte mensen onder de gebruikers hebben en te veel bots.

Later voerde Musk nog een reden aan om onder de overname uit te komen. Daarbij ging het om kritiek op de leiding van het bedrijf door een klokkenluider. Die klokkenluider legde dinsdag in de Amerikaanse Senaat een verklaring af over tekortkomingen in de beveiliging tegen hackers en over andere privacykwesties van het platform.

Musk mag deel verklaring klokkenluider gebruiken

De Tesla-topman mag van de rechter een deel van de verklaringen van de klokkenluider over spam en bots meenemen in zijn juridische strijd tegen het bedrijf. Musks advocaten schreven eerder dat de beschuldigingen van de klokkenluider laten zien dat Twitter de voorwaarden voor de overname heeft geschonden.

Musk wilde vanwege die informatie ook uitstel van de rechtszaak over de overname. Daar ging de rechter niet in mee. De rechtszaak tussen de miljardair en Twitter staat voor oktober gepland.

