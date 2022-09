Honderden nepprofielen op Tinder proberen Nederlanders op te lichten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De nepprofielen op Tinder proberen Nederlandse gebruikers naar dubieuze datingsites te lokken. Deze chatplatforms doen zich voor als datingwebsite. Gebruikers kunnen daar alleen in contact komen met zogeheten chatoperators: personen die in dienst van de website chatberichten sturen.

De nepprofielen gebruiken foto's van Instagram-modellen en sekswerkers om mannen naar chatplatforms te lokken waar ze per verzonden bericht moeten betalen.

Voor het onderzoek heeft Pointer ruim 30.000 vrouwelijke Tinder-profielen in Nederland geanalyseerd. Daarbij is kunstmatige intelligentie getraind om nepprofielen te herkennen. In deze steekproef werden 83 nepprofielen ontdekt die gebruikers naar dubieuze chatplatforms verwijzen.