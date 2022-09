Minister Kuipers haalt streep door wet die CoronaMelder-app heractiveert

De CoronaMelder-app, die ons waarschuwde als we in de buurt waren geweest van een besmette persoon, blijft buiten werking. Dat meldt zorgminister Ernst Kuipers dinsdag in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer.

Door onze techredactie

De app werkt al sinds april niet meer. Maar de wet waarmee de app weer kan worden geactiveerd - de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 - loopt nog tot 10 oktober.

Kuipers wil die wet niet meer verlengen. Het aantal coronabesmettingen is nu relatief klein en er worden nog maar weinig mensen met corona opgenomen in ziekenhuizen en op de ic's. "Daarom is verdere verlenging van de wet niet noodzakelijk", schrijft de minister in zijn brief.

In juli durfde Kuipers het nog niet aan om de tijdelijke wet niet te verlengen. Het was toen nog onduidelijk hoe corona zich richting het najaar zou ontwikkelen.

De corona-app werd in oktober 2020 gelanceerd. Een jaar later meldde het ministerie dat een derde van de Nederlandse bevolking de app had gedownload.

België neigt ernaar zijn waarschuwingsapp nog wel in de lucht te houden. De corona-adviseurs van de Belgische regering raadden onlangs aan de app nog niet op te geven, omdat die nog steeds wordt gebruikt en in de herfst zomaar weer nodig kan zijn. Op gang houden is ook goedkoper dan herstarten, luidde het advies.

