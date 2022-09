Politie pakt man op voor witwassen tientallen miljoenen euro's via cryptovaluta

Delen via E-mail

De politie heeft vorige week een man uit Veenendaal opgepakt wegens verdenking van het witwassen van crimineel geld via cryptovaluta. Het gaat om een bedrag van tientallen miljoenen euro's, meldt de politie dinsdag.

De verdachte werd in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 september opgepakt. Hij zou gestolen bitcoins hebben omgezet in digitale munten die moeilijker te volgen zijn.

De bitcoins zouden zijn buitgemaakt door een malafide software-update bij Electrum, een soort digitale portemonnee. De winst die de man zou hebben gemaakt, heeft de politie in de vorm van cryptovaluta in beslag genomen.

De man is donderdag op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. Bij de doorzoeking van zijn woning in de Utrechtse plaats zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen.