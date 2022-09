Uitgevers eisen 25 miljard euro van Google voor machtsmisbruik

Europese en Britse uitgevers gaan naar verwachting volgende week een schadeclaim van 25 miljard euro indienen tegen Google. Daarvoor worden twee collectieve rechtszaken opgestart. De uitgevers zeggen dat ze door Google zijn benadeeld met praktijken rond digitale advertenties.

De beschuldigingen komen er onder meer op neer dat Google concurrentievervalsing heeft gepleegd rond zijn eigen veilingtechniek voor online advertenties. Google zou hiervan financieel voordeel hebben gehad, ten kosten van uitgevers. De collectieve rechtszaken dienen in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.

Woensdag oordeelt het Gerecht van het Europees Hof van Justitie over een miljardenboete die is opgelegd door de Europese Commissie in zaak over het Android besturingssysteem. Google zou het mobiele besturingssysteem Android hebben gebruikt om concurrenten uit te knijpen.