TNO verstuurt in één seconde veertig blu-rayfilms aan data via laserstraal

TNO is erin geslaagd 1 terabit (vergelijkbaar met veertig blu-rayfilms) per seconde via een laserstraal te versturen. De proef is een doorbraak op het gebied van veilige en supersnelle communicatie.

Door onze techredactie

Het experiment vond plaats tussen de KNMI-testlocatie bij Lopik en de Gerbrandytoren in IJsselstein. Daarbij werd een afstand van 10 kilometer overbrugd. Vanaf de grond werd verbinding gemaakt met een ontvanger op 226 meter hoogte in de Gerbrandytoren.

De proef werd uitgevoerd op een zomerse dag. Door de warmte zijn dan vaak luchtspiegelingen zichtbaar. De laserstraal werd door die luchtspiegelingen verstoord, maar de ontvanger in de Gerbrandytoren wist ze goed te corrigeren. Dat is volgens TNO een belangrijke doorbraak in het onderzoek.

De succesvolle grondverbinding over een afstand van 10 kilometer komt volgens de onderzoeksorganisatie het dichtst in de buurt van een echte verbinding tussen de grond en de ruimte. Dicht bij het aardoppervlak zijn namelijk de meeste verstoringen in de lucht.

Toekomst van draadloze communicatie

Doordat steeds meer apparaten draadloos communiceren, zit de ether overvol met radiosignalen. Dit zorgt voor verstoringen en snelheidsproblemen. Ook kunnen radiosignalen afgeluisterd worden. TNO noemt communicatie via laserstralen de oplossing voor deze problemen.

Via een laserstraal kan een rechtstreekse verbinding worden gemaakt tussen bijvoorbeeld een satelliet en een ontvanger op de grond. Daarmee kan een veel hogere datasnelheid worden bereikt dan via een radioverbinding. Verbindingen via een laserstraal kunnen ook niet afgeluisterd worden, stelt TNO.

De onderzoeksorganisatie verwacht veel van de technologie. Volgens de experts kan de techniek bijvoorbeeld gebruikt worden voor veilige communicatie bij Defensie. Maar ook om overal ter wereld nog snellere draadloze verbindingen mogelijk te maken. Verbindingen via laserstralen lossen ook het capaciteitsprobleem bij radiofrequenties op.

