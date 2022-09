Aandeelhouders Twitter haasten zich met aanbieden aandelen voor overname

Aandeelhouders van Twitter bieden Tesla-directeur Elon Musk massaal hun aandelen aan. Musks bod van 54,20 dollar (53,45 euro) per aandeel is nu een goede deal, omdat de koers van Twitter rond de 41 dollar schommelt, meldt persbureau Reuters

Door onze techredactie

Het is nog de vraag of de overname van Twitter doorgaat. Musk probeert onder de overname uit te komen. Volgens hem is het platform niet eerlijk geweest over het aantal nepaccounts. Daarnaast heeft hij inmiddels nieuwe munitie, doordat een klokkenluider forse misstanden in de beveiliging van Twitter heeft gemeld.

Voor aandeelhouders is een overname door Musk nu juist erg interessant geworden. De Tesla-topman bood in april 54,20 dollar per aandeel. De waarde van het aandeel schommelde op dat moment rond de 51 dollar.

Maar door alle negatieve berichten rondom Twitter is de koers intussen met bijna 20 procent gedaald. Die schommelt nu rond de 41 dollar.

Vandaag verstrijkt de deadline om aandelen voor de overname aan te melden. Het aantal aandelen dat voor een overname nodig is, zou maandag al zijn behaald, melden anonieme bronnen aan persbureau Reuters.

Tussen Twitter en Musk is een juridische strijd losgebarsten. Hij wil het platform niet meer overnemen, maar het sociale medium wil hem aan zijn woord houden.

In oktober wordt de rechtszaak tussen Twitter en Musk inhoudelijk behandeld. De rechter moet dan beslissen of de Tesla-directeur het sociale medium moet overnemen of de overname mag afblazen.

