Onbemande Blue Origin-raket van Jeff Bezos neergestort na motorproblemen

Een onbemande raket van Blue Origin is maandagavond neergestort, nadat er problemen in de motoren waren ontstaan. Het is voor het eerst dat een missie met de New Shepard-raketten van miljardair Jeff Bezos is mislukt.

De raket moest apparatuur van onder andere NASA naar de ruimte brengen. Maar een minuut na de lancering en zo'n 8 kilometer boven het oppervlak van de aarde begonnen de motoren van de raket plotseling harder te draaien.

Daarmee werd automatisch een back-upsysteem ingeschakeld, waardoor de capsule werd losgemaakt van de falende raketmotoren. De capsule landde met een parachute op land en liep geen schade op. De falende motoren stortten neer op een afgezet terrein.



Hieronder vind je beelden van het moment waarop de lancering misgaat.

Raketten worden uit voorzorg aan de grond gehouden

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA doet onderzoek naar de mislukte lancering. Tot die tijd worden alle raketten van dit type van Blue Origin aan de grond gehouden. Dat is de gangbare procedure, zegt de autoriteit. Volgens Blue Origin zijn er geen gewonden gevallen.

Met de New Shepard-raketten werden eerder ook mensen naar de zogeheten rand van de ruimte (op zo'n 100 kilometer hoogte) gebracht. In 2021 zat Bezos zelf op de eerste bemande ruimtevlucht van de New Shepard-raket. De vlucht van maandag was de 23e missie van de New Shepard.

