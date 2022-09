DigiD was urenlang beperkt beschikbaar vanwege ddos-aanvallen

Delen via E-mail

DigiD was maandagavond urenlang beperkt beschikbaar vanwege een storing. De website werd geteisterd door ddos-aanvallen. Veel gebruikers konden daardoor niet inloggen op verschillende overheidswebsites. Aan het einde van de avond was het probleem opgelost en kon iedereen weer inloggen.

Volgens Logius ontstond de storing om 18.42 uur. Logius is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De dienstverlener is verantwoordelijk voor onder meer de beschikbaarheid, werking en beveiliging van DigiD.

DigiD lag er maandagavond niet helemaal uit. "Het zou kunnen dat het nu niet lukt om in te loggen, maar dat de website het wel doet als je het over tien minuten nog eens probeert", zei de woordvoerder.

Op een kaart van AlleStoringen.nl was te zien dat de inlogproblemen verspreid over het land voorkwamen. Ook op Twitter meldden veel mensen dat ze problemen hebben met inloggen via DigiD.