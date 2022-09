Betalen klokkenluider volgens Twitter niet in strijd met voorwaarden overname

Miljardair Elon Musk en Twitter zijn nog altijd aan het bakkeleien over de overname van het platform. Volgens het sociale medium was een betaling van 7 miljoen dollar (6,9 miljoen euro) aan een klokkenluider niet in strijd met de voorwaarden voor de overname.

Door onze techredactie

De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal onthulde vorige week dat Twitter 7 miljoen dollar heeft betaald aan klokkenluider Peiter Zatko. De schikking verbiedt hem in het openbaar te spreken over de veiligheidsproblemen die hij heeft ontdekt.

Zatko was het hoofd van de beveiliging bij Twitter tot hij begin dit jaar werd ontslagen. Hij maakte in juli melding bij de Amerikaanse autoriteiten over forse misstanden bij Twitter. Zijn onthullingen schetsen een beeld van totale chaos op het gebied van de beveiliging van het platform.

Musk wilde Twitter voor 44 miljard dollar kopen. Uiteindelijk trok hij zich terug vanwege onduidelijkheid over het aantal nepaccounts op het platform. Onlangs zei Musk dat Twitter had moeten melden dat het 7 miljoen dollar aan de klokkenluider had betaald. Volgens de miljardair was dat tegen de voorwaarden van de overname.

Twitter zegt dat daar niets van waar is. De advocaten noemen Musks zoveelste argument om van de deal af te zien "ongeldig en onrechtmatig". "Twitter heeft geen van zijn verklaringen of verplichtingen geschonden", schrijven de advocaten maandag in een brief.

