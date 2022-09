Tweede Kamer stemt in met verbod op pedohandboek

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met een verbod op het zogenoemde pedohandboek. Er werd een wetsvoorstel aangenomen om het bezitten en delen van instructies om kinderen te misbruiken te verbieden. Het voorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden behandeld.

Door Rutger Otto

De wet is al jaren in de maak. In juli 2020, toen het verbod al een paar jaar onderwerp van gesprek was, werd een wetsvoorstel voorbereid om het pedohandboek te verbieden.

Dat gebeurde op aandringen van Marcel Jeninga, oprichter van de stichting Strijd Tegen Misbruik. Jeninga is blij dat de Kamer voor het wetsvoorstel heeft gestemd, maar is nog niet helemaal tevreden. "De straf had van mij hoger gemogen en het heeft veel te lang geduurd", zegt hij. "We zijn hier al vier jaar mee bezig en het is nog steeds niet verboden. Het is nu te hopen dat Brussel het oppakt om het op Europees niveau te verbieden." Vooralsnog is het pedohandboek alleen nog in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verboden.

Ook organisatie Terre des Hommes zet zich in tegen kindermisbruik. Woordvoerder Jos de Voogd zegt blij te zijn met de stemmingsuitslag over het verbod. "Straks is gewoon duidelijk dat iemand strafbaar is als de handleiding wordt aangetroffen."

Handhaving blijft aandachtspunt

In de Kamer werden voorafgaand aan de stemming nog wel vraagtekens gezet bij de handhaving van het verbod. Het Openbaar Ministerie en de politie lieten eerder namelijk al weten te weinig mankracht te hebben voor actieve opsporing van de handboeken.

Jeninga noemt dat een probleem van de politiek. "Er moet meer capaciteit worden vrijgemaakt", zegt hij. "Ik zie veel schrijnende zaken die op de plank blijven liggen omdat er geen mankracht is. Dat mag gewoon niet."

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) zei dat gevonden handleidingen bij lopende onderzoeken als extra bewijs gaan gelden. Ook krijgt de politie meer bevoegdheden, bijvoorbeeld om websites offline te halen waarop dit soort instructies worden gedeeld.

Volgens Yesilgöz-Zegerius heeft de wet ook een preventieve werking. "We maken hiermee duidelijk dat we dit soort handelingen niet accepteren in de maatschappij", zegt de minister. Dat afschrikkende effect ziet Terre des Hommes ook als iets positief. "Het zal mensen tot nadenken stemmen", zegt De Voogd. "En alle beetjes helpen. Een deel van de mensen zal ermee stoppen als ze weten dat ze hiervoor een celstraf of boete kunnen krijgen. Dit komt toch op je strafblad te staan."

Met het verbod komt er een maximale gevangenisstraf van vier jaar of een boete van maximaal 90.000 euro te staan op het verspreiden, verwerven en bezitten van een handleiding met tips voor seksueel misbruik van kinderen.

Aanbevolen artikelen