China boort gat in de maan en ontdekt zeldzame energiebron

China heeft in bodemmonsters van het maanoppervlak Helium-3 gevonden, meldt het aan de Chinese staat gelieerde Global Times . Helium-3 is een stof die op aarde zeer zeldzaam is. De stof is een belangrijk element voor kernfusie, waarbij grote hoeveelheden energie vrijkomen.

Het bodemmonster werd genomen tijdens de Chang'e 5-maanmissie . Hiervoor werd een gat van 6,5 meter diep in het maanoppervlak geboord op een plek waar vulkanische activiteit is geweest. Het bodemmonster woog 1,73 kilo en werd na aankomst op aarde met 33 wetenschappelijke organisaties gedeeld.

In het bodemmonster is Helium-3 aangetroffen. De ontdekking suggereert dat de stof in grotere hoeveelheden op de maan aanwezig is. Helium-3 is een belangrijk element voor kernfusie. Kernfusie wordt gezien als een mogelijke energiebron voor de toekomst.