Hardleerse fraudeur gaat vanuit gevangenis door met phishing

Een 23-jarige man uit Groningen die vorig jaar werd veroordeeld vanwege phishing heeft zijn activiteiten vanuit zijn cel voortgezet. Tegen hem is een onvoorwaardelijke celstraf van 44 maanden geëist, meldt het Openbaar Ministerie ( OM ) vrijdag.

Door onze techredactie

In de cel van de verdachte werd in de zomer van vorig jaar een telefoon gevonden. Uit onderzoek bleek vervolgens dat de man vanuit de gevangenis bezig was met dezelfde praktijken als waar hij eerder voor veroordeeld was: phishing en fraude.

Later die zomer werd een tweede telefoon in zijn cel gevonden. Kort daarna werden nog twee telefoons aangetroffen. Op de telefoons stonden meer dan duizend gesprekken die hij voerde via Marktplaats. Via het verkoopplatform probeerde hij mensen zo ver te krijgen om op een phishinglink te klikken.

Uit het onderzoek bleek ook dat de verdachte een handlanger had. Die persoon, een 22-jarige man uit Hoogezand, zorgde er van buiten de gevangenis voor dat de verdachte beschikking had over zogenoemde phishingpanels. Daarmee kunnen criminelen bankgegevens van slachtoffers inzien.

De 23-jarige verdachte heeft minstens zestien slachtoffers gemaakt die aangifte hebben gedaan. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim 34.000 euro. De 22-jarige man gaf hiervoor de benodigde instructies en phishingpanels, maar was ook betrokken bij het inloggen op de bankrekeningen.

Het OM zegt de handlanger te zien als een "volwaardig medepleger". Tegen hem is een onvoorwaardelijke celstraf van 66 maanden geëist.

