Tinder bestaat tien jaar: zo heeft de app onze manier van daten veranderd

Maandag bestaat Tinder precies tien jaar en sinds 2012 swipen we erop los. Dit is hoe de app het daten heeft veranderd.

Door Elisa Heisen

Tinder is misschien wel de populairste datingapp ter wereld. Elke dag zijn miljoenen mensen online op zoek naar een partner door personen naar links of naar rechts te swipen. Dat is een groot verschil met vroeger, toen mensen elkaar moesten versieren in bijvoorbeeld de kroeg, bij een sportclub of op het werk.

Door Tinder is het datinglandschap volledig veranderd, zegt datingcoach Tim Veninga tegen NU.nl. Hij begon met zijn werk in de tijd dat het voor mensen nog gebruikelijk was om elkaar in het echte leven te ontmoeten. Hij merkt dat dit tegenwoordig veel vaker gebeurt via Tinder of andere datingsapps zoals Bumble en Happn.

"Tinder is makkelijk voor mensen die last hebben van sociale angsten of mensen die bang zijn om afgewezen te worden. Dat gedeelte hebben ze heel goed weten te verwijderen. Op Tinder kun je iemand laten weten dat je diegene leuk vindt, zonder dat direct te zeggen of zonder direct afgewezen te worden."



Ook was Tinder tijdens de coronapandemie een uitkomst, zegt Veninga. Toen was het voor mensen lastig om iemand spontaan tegen het lijf te lopen. "Met name in het afgelopen anderhalf jaar, waarin het sociale leven redelijk stilstond, gebeurde daten vaak via Tinder."

Elkaar alleen beoordelen op uiterlijk

Een nadeel van Tinder is dat de app enorm oppervlakkig is, zegt Veninga. "Stel, je bent niet enorm aantrekkelijk. In het dagelijkse leven kun je dat compenseren door charmant of zelfverzekerd te zijn en een goede babbel te hebben. Maar op Tinder heb je dan minder succes, want daar geldt alleen het uiterlijk."

Volgens Veninga is het daarnaast zo dat vrouwen slechts 20 procent van de mannen aantrekkelijk vinden. "Dat betekent dat een grote groep vrouwen vecht om een kleine groep mannen op Tinder. Veel van die mannen voelen niet de noodzaak om zich te binden, omdat ze genoeg aandacht krijgen. Ze leven in een soort snoepwinkel."

Ondanks de tekortkomingen van Tinder raadt de datingcoach zijn klanten niet per se af om Tinder te gebruiken. Het kan voor sommige mensen namelijk wel een uitkomst zijn. "Maar ik zeg wel altijd tegen die klanten: ga ervan uit dat het niets wordt. Veel mensen die Tinder gebruiken zijn niet op zoek naar een serieuze relatie."

Laat iets van jezelf zien

Wil je het toch proberen? Dan zijn er volgens Veninga een aantal dingen die je kunt doen om als man je slagingskansen te vergoten. Zo is het onder meer belangrijk dat je goede profielfoto's hebt. Daarop moet je iets van jezelf laten zien, bijvoorbeeld dat je van sporten houdt of gitaar speelt.

Voor vrouwen zijn dit soort foto's minder belangrijk, zegt de datingcoach. "De meeste mannen kijken in eerste instantie alleen naar het uiterlijk. Persoonlijkheid wordt pas later belangrijk."

