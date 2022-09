Ubisoft onthult vier nieuwe Assassin's Creed-games

De Assassin's Creed-gameserie is inmiddels alweer vijftien jaar oud. Uitgever Ubisoft kondigde onlangs drie nieuwe titels in de reeks aan, waaronder een waar de fans al jaren om vragen. Daarnaast hintte het bedrijf op een vierde nieuwe game.

Door Harry Hol

In de Assassin's Creed-games speel je steeds een lid van de orde der Assassijnen, die strijdt tegen de Tempeliers. Beide partijen zoeken naar technologische relikwieën die op aarde zijn achtergelaten door een technologisch zeer geavanceerde beschaving.

De spellen verwerken dit in raamvertellingen, waarbij een personage uit het 'heden' via een speciale machine het genetisch geheugen van zijn of haar voorvaderen ervaart. Netto is het resultaat een soort tijdmachine, waardoor elk spel zich in een andere historische periode afspeelt.

De recentste Assassin's Creed, het viking-epos Valhalla, verscheen alweer in 2020. Hoewel er inmiddels een aantal uitbreidingen voor verschenen (en het laatste 'hoofdstuk' er binnenkort gratis aan wordt toegevoegd), bleef een echt nieuwe game uit.

Serie keert terug naar zijn wortels

Dat gaat veranderen in 2023, met Assassin's Creed Mirage. Hiermee gaat de historische sciencefictionserie terug naar het Midden-Oosten, specifiek Bagdad. Hoofdrolspeler is Basim, die een bijrol speelde in Valhalla.

Met AC Mirage keert de reeks terug naar zijn wortels. In plaats van een open wereld-RPG zoals Odyssey, Origins en Valhalla, wordt Mirage volgens de makers "een meer lineaire en op het verhaal gerichte ervaring, die zich richt op actie en sluipen".

Wat dat in de praktijk betekent, is niet helemaal duidelijk. Uitgever Ubisoft toonde geen gameplaybeelden van het spel.

Games in Japan en China

Behalve Mirage komen er nog een aantal andere games aan. De meest in het oog springende is het spel dat nu nog onder de codenaam Red bekend staat. Dit spel speelt zich af in het feodale Japan, een setting waar fans al jaren om vragen. Ook van Assassin's Creed Red werden geen beelden getoond.

Verder is er nog een mobiele Assassin's Creed-game in ontwikkeling, die zich afspeelt in het oude China. En ten slotte hintten de ontwikkelaars nog op een titel, met de naam Assassin's Creed Hexe. Hiervan werd alleen een geanimeerd logo getoond.

De sfeer van het korte fragment vol met takken en de titel suggereren dat dit een spel is dat zich in de zeventiende eeuw afspeelt rond de heksenprocessen van Salem in de Amerikaanse staat Massachusetts. Maar dat is slechts een gok, want meer informatie werd niet gegeven.

