Gegevens van 130.000 bezoekers van festival DGTL op straat door datalek

Bij de organisator van technofestival DGTL heeft een groot datalek plaatsgevonden. Daardoor is een database met inloggegevens en andere persoonsgegevens van 130.000 bezoekers op straat komen te liggen.

Festivalorganisator Apenkooi Events zegt dat het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), meldt RTL Nieuws . De Autoriteit Persoonsgegevens kan niet bevestigen dat er een datalek is gemeld. "Dat is bedrijfsvertrouwelijke informatie", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Het datalek is ontdekt door een anonieme hacker. De hacker heeft het lek bij zowel de festivalorganisator als de ontwikkelaar van de website gemeld. Het lek werd vervolgens niet opgelost, waarop de hacker heeft besloten het datalek in de publiciteit te brengen. Het lek is nu wel opgelost. Het is niet bekend of de database met persoonsgegevens in de tussentijd in verkeerde handen is gevallen.