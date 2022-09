VS wil macht grote techbedrijven beperken met zes ingrijpende basisregels

Techbedrijven moeten zich in de Verenigde Staten aan zes basisprincipes gaan houden. Het Witte Huis wil dat techbedrijven onder meer transparant worden, de privacy van gebruikers beter gaan beschermen en de veiligheid van kinderen gaan verbeteren.

De zes basisprincipes gaan over eerlijke concurrentie, privacybescherming, online veiligheid van kinderen, juridische verantwoordelijkheid van grote bedrijven, transparantie en het voorkomen van discriminerende algoritmes.

Grote techbedrijven worden in de VS op dit moment beschermd door wetgeving. Daardoor kunnen ze niet aansprakelijk gesteld worden als er illegale content op hun platforms wordt geplaatst. Die bescherming moet gaan verdwijnen.

Privacy is ook een belangrijk onderdeel van de basisprincipes. Techbedrijven worden verplicht om het verzamelen van privacygevoelige informatie tot een minimum te beperken. Het gaat daarbij met name om locatiedata en informatie over de gezondheid van mensen.