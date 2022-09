Apple investeert 450 miljoen dollar in satellietcommunicatie

Apple heeft 450 miljoen dollar (bijna 446 miljoen euro) geïnvesteerd in satellietcommunicatie, meldt Reuters . Het grootste deel van de investering gaat naar het bedrijf Globestar. Het satellietnetwerk van Globestar maakt noodcommunicatie voor de nieuwste iPhones mogelijk.

Door onze techredactie

In de aanloop naar de introductie van de iPhone 14 heeft Apple met meerdere satellietcommunicatiebedrijven onderhandeld. Volgens persbureau Bloomberg sprak de techreus ook met Starlink, het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk.

Vanuit een speciaal investeringsfonds voor geavanceerde technologie heeft Apple geïnvesteerd in meerdere bedrijven die zich bezighouden met satellietcommunicatie. Globestar ontvangt het grootste deel van deze investering. Om welk bedrag het gaat, is niet bekendgemaakt.

De iPhone 14, die afgelopen woensdag door Apple werd gepresenteerd, is de eerste normale smartphone die verbinding kan maken met een satelliet.

In noodgevallen kunnen gebruikers van de iPhone 14 tekstberichten en hun locatie via een satellietverbinding versturen. Daarvoor wordt een verbinding gemaakt met het satellietnetwerk van Globestar.

Apple activeert satellietcommunicatie in november in VS

In november wordt de satellietfunctie in iPhone 14-modellen geactiveerd voor gebruikers in de Verenigde Staten. Daarvoor zal Apple een software-update uitbrengen. Later activeert Apple de functie ook voor iPhone 14-gebruikers buiten de VS.

Om een bericht of de locatie te kunnen versturen via een satelliet, moet de iPhone op de juiste manier naar de satelliet gericht worden. In de nieuwe software is een hulpprogramma ingebouwd dat gebruikers hierbij helpt.

Satellietverbindingen zullen in de komende twee jaar gratis zijn voor iPhone-gebruikers. Wat de dienst daarna gaat kosten is nog niet bekend.

Satellietverbindingen zijn alleen voor noodgevallen

Satellietverbindingen op smartphones worden geen alternatief voor een verbinding met het mobiele netwerk. De capaciteit van satellieten is te klein om communicatie van alle smartphones te kunnen verwerken. De functie is vooral bedoeld om in noodgevallen hulp in te kunnen schakelen.

Doordat de noodoproep via de satelliet gaat, kan dat ook in gebieden zonder dekking van mobiele netwerken. Ook in situaties dat mobiele netwerken verstoord zijn door bijvoorbeeld een ramp kunnen dan noodoproepen verstuurd worden.

