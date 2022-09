Motorola onthult eerste smartphone met een 200 megapixelcamera

Motorola heeft in Milaan drie nieuwe smartphones gepresenteerd. Het paradepaardje, de Motorola Edge 30 Ultra, is de eerste smartphone ter wereld met een 200 megapixelcamera.

Door onze techredactie

De Motorola Edge 30 Ultra is de uitgebreidste smartphone in het assortiment van Motorola. Dat is ook te zien aan de adviesprijs van 899 euro. Naast de Edge 30 Ultra introduceerde Motorola de Edge 30 Fusion voor 599 euro en de Edge 30 Neo voor 399 euro.

Blikvanger is de Motorola Edge 30 Ultra. Deze smartphone behoort met zijn specificaties tot de top van de smartphonemarkt. Het toestel is vergelijkbaar met de meest uitgebreide modellen van bijvoorbeeld Samsung, OPPO en Xiaomi.

Motorola zet met de Edge 30 Ultra stevig in op camera's. Het bedrijf claimt met het toestel de primeur van de eerste 200 megapixelcamera in een smartphone. Door de 200 megapixelfoto's samen te persen in een foto van 12,5 megapixel ontstaat een foto waarin ieder detail scherp zichtbaar is.

Naast de 200 megapixelcamera heeft de Edge 30 Ultra aan de achterzijde ook nog een 50 megapixelcamera met ultra groothoeklens en een 12-megapixelcamera met telezoomlens. Aan de voorzijde heeft de telefoon een selfiecamera met een resolutie van 60-megapixel.

De telefoon heeft onder de motorkap de snelste processor van dit moment, de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Verder heeft het toestel een flinke accu van 5000 mAh.

Een deel van de naam ontleent de Edge 30 Ultra aan zijn bijna 6,8 inch grote beeldscherm: deze is over de randen (over de 'edge') gebogen. Als het toestel op zijn kop op tafel gelegd wordt, geven de randen van het beeldscherm zichtbare lichteffecten voor bijvoorbeeld binnenkomende telefoontjes of berichtjes.

Motorola Edge 30 Fusion

Voor mensen die iets minder willen besteden aan een smartphone, heeft Motorola de Edge 30 Fusion. Het beeldscherm is met 6,55 inch iets kleiner, maar is wel over de rand gebogen.

De telefoon draait op de Snapdragon 888 processor. Dat was vorig jaar de snelste processor op de markt.

Verder heeft Motorola in deze telefoon wat minder extreem gedaan met de camera's. Aan de achterzijde zijn drie camera's van 50-megapixel (groothoek), 12-megapixel (ultra-groothoek) en 2-megapixel (dieptesensor). Aan de voorzijde heeft de telefoon een 32-megapixel selfiecamera.

Motorola Edge 30 Neo

Het derde toestel is de Edge 30 Neo. Deze telefoon is het gunstigst geprijsd van de drie. De telefoon is bedoeld voor het middensegment en gaat daarmee concurreren met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A53.

De telefoon heeft een 6,3 inch groot beeldscherm met gebogen schermranden. Het toestel draait op de Snapdragon 695 processor. Die processor wordt ook gebruikt in de Samsung Galaxy A23 en verschillende toestellen van Nokia, OPPO en Xiaomi.

Aan de achterzijde heeft de smartphone een dubbele camera van 64-megapixel (groothoek) en 13-megapixel (ultragroothoek). Aan de voorzijde is een 32-megapixel selfiecamera geplaatst.

Alle drie de nieuwe smartphones zijn per direct verkrijgbaar, zo heeft Motorola bekendgemaakt.

