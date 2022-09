Disney zag af van overname Twitter vanwege hoeveelheid nepaccounts

Disney zag in 2016 af van de koop van Twitter vanwege haatzaaiende berichten en de hoeveelheid nepaccounts op het forum. Dat liet voormalig Disney-topman Bob Iger weten in een interview met Vox

Volgens Iger is dat destijds ook een van de redenen geweest waarom Disney op het laatste moment afzag van de overname. "Wij hebben heel goed naar het aantal Twitter-gebruikers gekeken. We schatten in dat een aanzienlijk deel, maar geen meerderheid, van de gebruikers niet echt was."