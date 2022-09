Sony vindt dat Call of Duty niet lang genoeg verschijnt voor Playstation

Het aanbod van Microsoft om de populaire game Call of Duty de komende drie jaar ook uit te brengen voor de PlayStation, is ontoereikend. Dat heeft het hoofd van de gametak van Sony gezegd.

Microsoft is de maker van PlayStation-concurrent Xbox. Begin dit jaar kondigde het Amerikaanse bedrijf aan dat het Call of Duty-maker Activision Blizzard overneemt. Met die deal is een bedrag van 69 miljard dollar (69 miljard euro) gemoeid.