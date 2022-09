Met simpel stekkers trekken kun je honderden euro's per jaar besparen

Nederlanders hebben steeds meer apparaten in huis. Daardoor gaat het energieverbruik eerder omhoog dan omlaag. Trek daarom de stekker van een tweede koelkast, tv-ontvanger of heetwaterkraan uit het stopcontact. Daarmee bespaar je met de huidige energieprijzen al snel honderden euro's per jaar.

Door Tim Wijkman

"Oudere koelkasten zijn in Nederland de grootste sluipverbruikers van elektriciteit", zegt Marlon Mintjes, woordvoerder van Milieu Centraal, tegen NU.nl. "Een koelkast staat altijd aan en verbruikt het hele jaar door stroom."

"Veel huishoudens hebben een koelkast van tien jaar of ouder in huis staan. Het is de moeite waard om deze te vervangen voor een nieuw, energiezuiniger exemplaar", aldus Mintjes.

Volgens Milieu Centraal heeft een op de vijf huishoudens ook nog eens een tweede koelkast. Vaak wordt die alleen gebruikt voor feestjes, maar staat de koelkast het hele jaar door aan.

De tweede koelkast uit het stopcontact trekken bespaart zo'n 380 kilowattuur aan stroom per jaar. Op basis van de huidige energieprijzen scheelt dat ruim 220 euro aan stroomkosten per jaar.

Stand-bymodus kost veel geld

Diverse apparaten, waaronder tv-ontvangers en spelcomputers, hebben een handige stand-byfunctie. Daardoor starten de apparaten lekker snel op. Maar in stand-by verbruiken deze apparaten stiekem veel stroom.

De oude Ziggo Mediabox blijkt in stand-by 34 watt aan stroom per uur te verbruiken, ontdekte tv-programma Radar eerder dit jaar. Met die hoeveelheid energie kun je acht ledlampen permanent laten branden. Die handige stand-bystand kost met de huidige energieprijzen maar liefst 180 euro per jaar.

Ook de Xbox-spelcomputer heeft zo'n stand-bystand. In deze stand verbruikt de spelcomputer 11 tot 13 watt per uur. Dat komt neer op 70 euro per jaar om de Xbox snel op te kunnen starten.

Is het nodig dat apparaten altijd aan staan?

Internetmodems, wifirouters, deurbel- en beveiligingscamera's, slimme speakers, wekkerradio's en heetwaterkranen verbruiken ook altijd stroom. Door de stekker van deze apparaten uit het stopcontact te trekken wanneer ze niet gebruikt worden, kan de besparing op jaarbasis oplopen tot honderden euro's.

Recente Europese regelgeving heeft het maximale sluipverbruik van apparaten aan banden gelegd. Uitgeschakelde apparaten waarvan de stekker in het stopcontact zit, mogen maximaal 0,5 watt aan stroom per uur verbruiken. Dat geldt niet voor een stand-bystand of apparaten die aan staan.

Het loont dus echt om te kijken welke apparaten op stand-by staan en of dat echt nodig is. Apparaten die niet dagelijks gebruikt worden, kunnen beter helemaal uitgeschakeld worden. "Het is nog beter om de stekker uit het stopcontact te trekken. Ook een stekkerdoos met een aan-uitschakelaar kan uitkomst bieden", aldus Mintjes.

Nieuwe apparaten hebben vaak een lager energieverbruik

Sowieso onderstreept Milieu Centraal dat het soms kan lonen om oude apparaten te vervangen door nieuwe. Nieuwe apparaten moeten aan strengere eisen voldoen. Mintjes: "Nieuwe koelkasten zijn veel energiezuiniger dan koelkasten van tien jaar geleden."

Een andere energieslurper zijn halogeenlampjes. In veel keukens, badkamers en serres zijn die lampjes mooi ingebouwd. Halogeenlampjes mogen net als gloeilampen niet meer verkocht worden. "Gelukkig zijn er nu ook al ledlampjes die in deze spotjes passen. Daarmee kan veel energie bespaard worden" aldus Mintjes.

Volgens Milieu Centraal is "koop op maat" de gouden tip om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. Een tweepersoonshuishouden heeft geen wasmachine met een groot laadvermogen nodig. Daarnaast is een supergrote televisie in een kleine huiskamer ook pure energieverspilling. Als je de aanschaf van apparaten afstemt op het huis en het aantal personen in het huishouden, kun je zo ongemerkt veel energie besparen.

