Ziekenhuis Maastricht sluit alle poliklinieken door ICT-storing

Het Maastricht UMC+ kan donderdag honderden patiënten niet behandelen. Een ICT-storing heeft het ziekenhuis platgelegd.

Wat precies de oorzaak van de storing is, kan de woordvoerder niet zeggen. Een crisisbeheerteam probeert erachter te komen wat er aan de hand is. De woordvoerder weet niet of het ziekenhuis gehackt is.