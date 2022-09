ICT-storing bij ziekenhuis Maastricht voorbij: afspraken op vrijdag gaan door

De technische storing die het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) donderdag platlegde, is voorbij. De afspraken op vrijdag kunnen weer doorgaan.

Duizenden patiënten konden donderdag niet behandeld worden in het ziekenhuis doordat een digitale systeemstoring het ziekenhuis had platgelegd. Alle poliklinieken werden gesloten.

Het ziekenhuis was sinds 9.15 uur telefonisch en digitaal niet bereikbaar. Ook de systemen met patiëntgegevens lagen plat, waardoor consulten en behandelingen nagenoeg onmogelijk waren.

Wat de oorzaak van de storing precies was, kon de woordvoerder niet zeggen. "Het is vrijwel zeker geen hack. We vermoeden een technische oorzaak", zei de woordvoerder.