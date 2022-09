Dit zijn de beste smartphonecamera's van 2022

Maak je graag foto's, dan heb je tegenwoordig aan een goede smartphonecamera al genoeg. Wel verschilt de kwaliteit nogal per model. BestGetest onderzocht daarom welke telefoons de beste camera's hebben.

Door BestGetest

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking op BestGetest.

De beste keuze: Samsung Galaxy S22 Ultra

Foto: Samsung

De camera's van de gloednieuwe Galaxy S22 Ultra blinken uit. Niet alleen doordat de vier lenzen mooi zijn weggewerkt in de behuizing, maar ook doordat de prestaties zo goed zijn. De hoofdcamera heeft 108 megapixels voor gewone foto's en met de ultragroothoekcamera van 12 megapixels kun je heel brede foto's schieten en van dichtbij toch grote gebouwen op de foto zetten.

Daarnaast is er ook nog een telelens van 10 megapixels voor drie keer zoomen aanwezig, wat handig is als je dicht bij een bloem staat en de stamper haarscherp op de foto wil zetten. Met de telelens van 10 megapixel voor tien keer zoomen kun je tekst die heel ver weg staat toch lezen.

Dat laatste is bijzonder: we zien dat niet bij andere smartphones. De hoofdcamera is zelfs voorzien van een speciaal glas waarmee lensreflecties worden voorkomen.

Een veelzijdige camera

De camera is heel veelzijdig: hij kan goed zoomen en goede nachtfoto's maken. Wat daarbij helpt is dat Samsung de software heeft verbeterd, waardoor foto's nog beter en sneller worden verwerkt. Dat zie je bijvoorbeeld aan de nachtfoto's en -video's, die veel minder ruis bevatten.

De kunstmatige intelligentie helpt portretfoto's verbeteren: die kan namelijk goed het verschil tussen de achtergrond en de persoon herkennen en groter maken. Dat maakt een portretfoto beter, doordat je onderwerp eruit springt.

Wil je meer controle uitoefenen op je foto's, dan kun je de Expert RAW-app downloaden. Dit is een aparte app van Samsung waarmee je zelf de ISO-waarde, belichting en sluitertijd kunt aanpassen.

De beste iOS-camera: Apple iPhone 13 Pro

Foto: Apple

Van alle nieuwe iPhones zijn we het meest onder de indruk van de iPhone 13 Pro. Het oledscherm is uitmuntend, het toestel is snel en stevig, en de software werkt erg goed. De camera's zijn van goede kwaliteit. We doelen dan vooral op de snelheid, consistentie en videokwaliteit, want de selfiecamera en de telecamera (waarmee je kunt zoomen) zijn niet heel bijzonder.

De iPhone 13 Pro is herkenbaar aan zijn rechte zijkanten in plaats van ronde hoeken en is daarnaast veel kleiner dan de andere smartphones die we aanraden. Als je een relatief kleine smartphone zoekt met een goede camera, dan is de iPhone 13 Pro een aanrader.

Wil je liever een smartphone met een langere accuduur, dan is de iPhone 13 Pro Max een betere keuze. Er zijn op beide toestellen fotomogelijkheden te vinden die we niet in deze vorm op andere toestellen hebben gezien.

Je hoeft niet de duurste iPhone te kopen

Bij alle iPhone 13-toestellen is de camera de belangrijkste verbetering. De iPhone 13 en de 13 Mini hebben dezelfde camera's en de iPhone 13 Pro en de 13 Pro Max delen ook camera's. We zijn blij dat Apple je niet meer verplicht om ook het grootste toestel te kopen als je de beste camera's wil: de handzamere iPhone 13 Pro is daarom onze aanrader.

De camera's op de achterzijde hebben een grotere sensor dan de iPhone 12-voorgangers en dat heeft een positief effect op de lichtval en dus ook de kwaliteit van de foto's. De telecamera kan 3x vergroten (ten opzichte van 2,5x of 2x bij de iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 Pro), maar is wel iets minder lichtgevoelig.

