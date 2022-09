Apps van de week: Amateurvoetballers en een fotoapp voor feestjes

Amateurvoetballers verzamelen hun statistieken in een app en tijdens een feestje kunnen alle gasten foto's naar een televisie sturen. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Mingle Sport

Amateurvoetballers kunnen het professioneel aanpakken met de nieuwe app Mingle Sport. In deze app kun je makkelijk je statistieken bijhouden. Bijvoorbeeld hoeveel wedstrijden je hebt gewonnen, hoeveel doelpunten er zijn gescoord en het aantal assists. Deze statistieken kun je vervolgens delen met vrienden en familie.

Na afloop van een wedstrijd kunnen alle spelers stemmen op wie de waardevolste speler van de wedstrijd was, wie de 'playmaker' en wie 'workhorse'. De winnaars krijgen een award in de app.

Ook is het mogelijk om via de app te filmen, waardoor de beelden er net iets mooier uitzien dan via de normale smartphonecamera. Er wordt automatisch ingezoomd op spelers en het beeld is scherper, zodat elke actie goed zichtbaar is.

Download Mingle Sport voor Android of iOS (gratis).

Foto: Mingle

PartyMeister

Het Nederlandse PartyMeister is een fotoapp voor feestjes. Met deze app kunnen je gasten foto's van het feestje naar een groot scherm sturen.

De app werkt op de meeste slimme televisies, door deze via wifi met je smartphone te verbinden. Gasten hoeven de app niet te downloaden om foto's toe te voegen, want die kunnen ze uploaden via een website. Ze hoeven alleen een QR-code te scannen.

De organisator van het feestje kan ongewenste foto's verwijderen. Alle foto's worden aan het einde van de avond voor de organisator in een album ondergebracht. Deze verzameling kan vervolgens weer ergens geüpload worden, zodat alle gasten er nog eens rustig naar kunnen kijken.

PartyMeister is op dit moment alleen voor iOS verkrijgbaar. De app is gratis te downloaden, maar deze gratis versie is wel heel erg beperkt. Zo is alleen de betaalde versie (3,99 euro per week, 7,99 euro per maand of 14,49 euro per jaar) reclamevrij. Anders verschijnen die reclames elke vijf minuten. Ook kun je met de betaalde versie het watermerk verwijderen van foto's, meer dan tien gasten hebben en meer dan 150 foto's ontvangen.

Download PartyMeister voor iOS (gratis).

Railbound

Honden die een trein besturen? Dat kan natuurlijk niet goed gaan. Daarom moet jij een handje helpen in deze vrolijk ogende puzzelgame. In elke puzzel moet de trein verder reizen, maar dat kan alleen als alle wagons zijn verzameld.

Het spel begint simpel door een enkele wagon de juiste kant op te sturen. Dat doe je door de rails in de goede richting te leggen en door wagons op T-splitsingen de juiste kant op te sturen.

In latere puzzels wordt het lastiger, voornamelijk doordat er meer wagonnetjes in de puzzels verschijnen die in een specifieke volgorde achter de trein gehaakt moeten worden. Deze wagons beginnen allemaal tegelijk te rijden. Dus als je de rails niet goed hebt gebouwd, botsen ze tegen elkaar aan.

Later moet je ook nog nadenken over onder meer tunnels en passagiers. Omdat nieuwe elementen stapsgewijs worden geïntroduceerd, blijven de puzzels behapbaar en een leuke uitdaging.

Download Railbound voor Android of iOS (4,99 euro).

