Lifehack: Zo verstuur je veilig een vertrouwelijke e-mail

Wil je een e-mail versturen met gevoelige informatie of bestanden? Met deze tip verklein je de kans dat die informatie in de verkeerde handen valt.

Heb je een tekst waarvan je liever niet hebt dan anderen hem lezen, een foto die niet voor ieders ogen bestemd is of een bestand dat eigenlijk niet doorgestuurd mag worden? Veel e-mailprogramma's bieden de mogelijkheid om je e-mail vertrouwelijk te versturen, zodat niet zomaar iedereen erbij kan.

In Gmail pas je de vertrouwelijkheid van een bericht aan in het venster van je nieuwe e-mail. Op je desktop zie je onderaan een aantal iconen, naast de knop 'Verzenden'. Met het icoontje van een slotje met een klok kun je een vertrouwelijke mail sturen. In je mobiele app tik je tijdens het opstellen van de mail op de drie puntjes rechts bovenin en selecteer je 'Vertrouwelijke modus'.