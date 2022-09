Apple-oprichter Steve Jobs geëerd met online archief

Vrienden en familie van Apple-oprichter Steve Jobs hebben het online Steve Jobs Archive geopend. Het archief moet bezoekers inspireren met anekdotes, audio- en videofragmenten, foto's en ander niet eerder gepubliceerd materiaal.

Laurene Powell Jobs, de weduwe van Jobs, opende het archief tijdens de Code-conferentie van Vox Media. Het archief gaat volgens Powell Jobs niet over tastbare herinneringen aan haar overleden man, maar vooral over ideeën.

De Apple iPod was de opvolger voor de Walkman en later de draagbare cd-speler. In plaats van een cd of cassettebandje kon muziek meegenomen worden als MP3-bestand. De iPod was daarmee de opstap voor muziekstreamingdiensten zoals Spotify.