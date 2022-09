Apple onthult iPhone met scherm dat niet zomaar uitgaat

De nieuwe iPhone 14 Pro heeft een nieuw type scherm dat niet zomaar wordt uitgeschakeld. Het toestel lijkt altijd aan te staan, zodat je informatie snel kunt aflezen. Het toestel werd aangekondigd tijdens een persconferentie.

Het zogeheten 'always on-scherm' gaat niet op zwart na een korte periode van inactiviteit. In plaats daarvan wordt het beeld gedimd, zodat je de tijd en notificaties nog steeds kunt aflezen.

Volgens Apple gaat het scherm in uitzonderlijke situaties soms nog wel uit, bijvoorbeeld in je broekzak of als hij ver van je weg ligt. Software probeert in te schatten wanneer dit is.