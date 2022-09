Ring zorgt voor betere beveiliging van deurbelvideo's

Video's gemaakt door slimme deurbellen van Ring, kunnen voortaan beter worden beveiligd, meldt The Verge . Daardoor kan niemand bij de videobeelden, behalve de eigenaar van de deurbel.

Ring biedt alle gebruikers van zijn deurbelcamera's nu de mogelijkheid om opgenomen bewakingsbeelden te versleutelen. Die beveiliging was al beschikbaar voor deurbellen die met een kabel op het stroomnet zijn aangesloten. Vanaf nu is de beveiliging ook in te stellen op deurbellen met een batterij.