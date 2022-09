Personeel Amsterdam UMC kan ongewenst gedrag melden via app

Vijftienduizend medewerkers van het Amsterdam UMC kunnen via de #zouikwatzeggen-app melding maken van ongewenst gedrag. De app bevat ook informatie en tips over grensoverschrijdend gedrag en hoe dit bespreekbaar gemaakt kan worden.

Ongewenst gedrag op de werkvloer is een breed begrip. Daaronder vallen bijvoorbeeld roddelen, pesterijen, buitensluiten, intimidatie, verbale en fysieke agressie, discriminatie, conflicten en seksueel getinte opmerkingen of handelingen.

Met de #zouikwatzeggen-app wil het Amsterdam UMC de sociale veiligheid verbeteren. De app is in 2019 geïntroduceerd bij geneeskundestudenten van de Vrije Universiteit (VU).

De app is recent ook gelanceerd voor studenten van de opleiding Verpleegkunde en de opleidingen voor medisch ondersteunende beroepen. De app is nu ook beschikbaar voor alle medewerkers van het Amsterdam UMC en geneeskundestudenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag maken daar door tijdgebrek of uit angst niet altijd melding van. Ook is niet altijd duidelijk bij wie of op welke manier melding gemaakt moet worden. De app moet deze belemmeringen wegnemen.