Google Maps toont nu ook de milieuvriendelijkste route in Nederland

Google Maps toont automobilisten vanaf woensdag in Nederland niet alleen de snelste weg, maar ook de zuinigste route. Gebruikers kunnen zo een milieuvriendelijkere keuze maken.

De milieuvriendelijke routes zijn tot stand gekomen in samenwerking met wetenschappers van onder meer het National Renewable Energy Laboratory in de Verenigde Staten en gegevens van het Europees Milieuagentschap. De informatie is vervolgens gekoppeld aan de rijtrends van Google Maps.