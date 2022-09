Apple mag geen iPhones zonder oplader meer verkopen in Brazilië

Apple mag in Brazilië geen iPhones zonder oplader meer verkopen. De Braziliaanse overheid stelt dat de techgigant daarmee een incompleet product levert.

Bij de introductie van de iPhone 12 stopte Apple twee jaar geleden met het meeleveren van een adapter. Volgens Apple hebben veel mensen al een lader, waardoor het beter voor het milieu is om geen adapter meer in het doosje te stoppen.

De Braziliaanse autoriteiten verwerpen dat argument. Zij stellen dat er geen bewijs is dat het meeleveren van een telefoonlader slechter voor het milieu is.

In een reactie benadrukt Apple nogmaals de milieuvoordelen. "Stroomadapters waren goed voor ons grootste gebruik van plastic en zink. Door ze niet meer standaard mee te leveren, hebben we meer dan 2 miljoen ton CO2 bespaard. Dat is gelijk aan de uitstoot van 500.000 auto's in een jaar."